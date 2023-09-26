Харитонова (Филиппова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Филиппова) Екатерина

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Место рождения

д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: Филиппов Филипп

Мать: Филиппова Татьяна

д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
16.07.1948

Дочь: Поплавская Феодосия

Отец ребёнка: Харитонов Кирилл

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
31.03.1951

Сын: Харитонов Михаил

Отец ребёнка: Харитонов Кирилл

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Кирилл

Смерть
1979
Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Похороны
Неизвестно
Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
кладбище Трофимовка
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