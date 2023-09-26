Харитонова (Филиппова) Екатерина
Место рожденияд. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: Филиппов Филипп
Мать: Филиппова Татьяна
д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
16.07.1948
Дочь: Поплавская Феодосия
Отец ребёнка: Харитонов Кирилл
Рождение ребёнка
31.03.1951
Сын: Харитонов Михаил
Отец ребёнка: Харитонов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитонов Кирилл
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
кладбище Трофимовка