Буйновский Феликс Болеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйновский Феликс Болеславович

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

31.08.1888

Дата смерти

09.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1888

Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич

Мать: Констанция

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Буйновский Анатолий Феликсович

Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Буйновский Борис

Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буйновский Виктор Феликсович

Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.08.1925

Дочь: Неретина Аделина Феликсовна

Мать ребёнка: Бейвель Надежда Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Буйновский Леонид Феликсович

Мать ребёнка: Бейвель Надежда Павловна

Рождение ребёнка
17.05.1928

Дочь: Надежда Феликсовна

Мать ребёнка: Бейвель Надежда Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа Степановна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.11.1938
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