Буйновский Феликс Болеславович
Место рождения
Дата рождения31.08.1888
Дата смерти09.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1888
Отец: Буйновский Болеслав Викентьевич
Мать: Констанция
Рождение ребёнка
1910
Сын: Буйновский Анатолий Феликсович
Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Буйновский Борис
Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Буйновский Виктор Феликсович
Мать ребёнка: Буйновская Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
03.08.1925
Дочь: Неретина Аделина Феликсовна
Мать ребёнка: Бейвель Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Буйновский Леонид Феликсович
Мать ребёнка: Бейвель Надежда Павловна
Рождение ребёнка
17.05.1928
Дочь: Надежда Феликсовна
Мать ребёнка: Бейвель Надежда Павловна
Рождение ребёнка
26.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Августа Степановна
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Августа Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.11.1938