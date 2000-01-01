Ревнивых Афанасий Иванович
Место рожденияБелая
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Белая
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Ревнивых Мария Яковлевна
Белая
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ревнивых Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Ревнивых Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ревнивых Мария Яковлевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревнивых Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно