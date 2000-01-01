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Ревнивых Афанасий Иванович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ревнивых Иван Евдокимович

Мать: Ревнивых Пелагея Алексеевна

Белая
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Ревнивых Мария Яковлевна

Белая
Рождение ребёнка
1878

Сын: Ревнивых Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Ревнивых Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ревнивых Мария Яковлевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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