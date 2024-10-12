Леняшина Евдокия Петровна Вычислено 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леняшина Евдокия Петровна

Место рождения

Мащены, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

02.06.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Мащены, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.

Сын: Леняшин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1883

Сын: Леняшин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1884

Сын: Леняшин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1887

Дочь: Леняшина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
06.07.1891

Сын: Леняшин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич

Смерть
02.06.1911 ст.

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