Леняшина Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смерти02.06.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.04.1881 ст.
Сын: Леняшин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1883
Сын: Леняшин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.11.1884
Сын: Леняшин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1887
Дочь: Леняшина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.07.1891
Сын: Леняшин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Леняшев-Леняшин Василий Григорьевич
Смерть
02.06.1911 ст.