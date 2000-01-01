Воронина Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Воронин Федор

Мать: Воронина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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