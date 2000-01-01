Воронина Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Воронин Федор
Мать: Воронина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
3 раза была замужем и при рождении мальчика умирал ребёнок и муж, на 4 раз родила девочку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люда
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно