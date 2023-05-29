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Беркутова Хатима Юсуповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беркутов Юсуп

Мать: Беркутова жена юсупа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тынчеров Закир Мухаммаджанович

Рождение ребёнка
24.10.1937

Дочь: Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна

Отец ребёнка: Тынчеров Закир Мухаммаджанович

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Тынчерова Фаиля Закировна

Отец ребёнка: Тынчеров Закир Мухаммаджанович

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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