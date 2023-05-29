Беркутова Хатима Юсуповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беркутов Юсуп
Мать: Беркутова жена юсупа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1937
Дочь: Ибрагимова (Тынчерова) Наиля Закировна
Отец ребёнка: Тынчеров Закир Мухаммаджанович
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Тынчерова Фаиля Закировна
Отец ребёнка: Тынчеров Закир Мухаммаджанович
Смерть
Неизвестно