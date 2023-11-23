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Копыленко Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковтун) Любовь Терентьевна

Рождение ребёнка
09.02.1966

Сын: Копыленко Альберт Иванович

Мать ребёнка: (Ковтун) Любовь Терентьевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
18.06.1974

Дочь: (Копыленко) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: (Ковтун) Любовь Терентьевна

Рига, Rīga
Смерть
Неизвестно

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