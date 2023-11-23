Копыленко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1966
Сын: Копыленко Альберт Иванович
Мать ребёнка: (Ковтун) Любовь Терентьевна
Рождение ребёнка
18.06.1974
Дочь: (Копыленко) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: (Ковтун) Любовь Терентьевна
Смерть
Неизвестно