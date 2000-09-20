Расулов Рустам Хамракулович
Место рожденияТаджикистан, г. Душанбе
Дата рождения17.04.1979
Дата смерти20.09.2000
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Таджикистан, г. Душанбе
Место жительства
Неизвестно
Таджикистан, г. Душанбе
Смерть
20.09.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург