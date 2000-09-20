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Расулов Рустам Хамракулович

Место рождения

Таджикистан, г. Душанбе

Дата рождения

17.04.1979

Дата смерти

20.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Таджикистан, г. Душанбе
Место жительства
Неизвестно
Таджикистан, г. Душанбе
Смерть
20.09.2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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