Молчанова (Рубилкина) Антонина Владимировна
Место рождениястаница Темнолесская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубилкин Владимир
станица Темнолесская
Рождение ребёнка
04.07.1954
Сын: Молчанов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Молчанов Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно