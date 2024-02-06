Молчанова (Рубилкина) Антонина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова (Рубилкина) Антонина Владимировна

Молчанова (Рубилкина) Антонина Владимировна

Место рождения

станица Темнолесская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубилкин Владимир

Мать: Рубилкина Арина Никифоровна

станица Темнолесская
Рождение ребёнка
04.07.1954

Сын: Молчанов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Молчанов Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Николай Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close