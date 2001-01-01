Караваев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваев Андрей

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Место рождения

Смоленский район Алтайского края

Дата рождения

1930

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Караваев Андрей

Мать: Караваева Евдокия

Смоленский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1955

Сын: Караваев Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Верх-Уба Восточный Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
с.Соколово Алтайского края
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Соколово Алтайского края
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