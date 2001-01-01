Караваев Андрей
Место рожденияСмоленский район Алтайского края
Дата рождения1930
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Караваев Андрей
Мать: Караваева Евдокия
Смоленский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1955
Сын: Караваев Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Верх-Уба Восточный Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2001
с.Соколово Алтайского края
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Соколово Алтайского края