Таскаева Евгения Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева Евгения Аристарховна

Место рождения

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Мать: Таскаева Александра Яковлевна

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Александр Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Галина Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр

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