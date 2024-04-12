Таскаева Евгения Аристарховна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Александр Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Галина Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболев Александр