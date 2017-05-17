Горбатко Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатко Виктор Васильевич

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Место рождения

Венцы, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.12.1934

Дата смерти

17.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Венцы, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1934
Венцы, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
По 1953
г. Павлоград, Украинская ССР
Место жительства
По 1956
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Место жительства
С 1960 по 2017
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
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