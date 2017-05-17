Горбатко Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1934
Дата смерти17.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934
Место жительства
По 1953
г. Павлоград, Украинская ССР
Место жительства
По 1956
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Место жительства
С 1960 по 2017
Смерть
17.05.2017