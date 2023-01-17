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Скрикуляк Иван Васильевич

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1870

Дата смерти

21.07.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Скрикуляк Василий Пантелеймонович

Мать: Скрикуляк Василиса Онуфриевна

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
С 1870 по 21.07.1928
Новоселица, Чернівецька область
Крещение
1870
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1870 по 1918
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Бракосочетание
05.11.1895 ст.

Жена: Скрикуляк Александра Ивановна

Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
Около 1895
Новоселица, Чернівецька область
Зачисленный в ратники ополчения царанин
Рождение ребёнка
08.06.1909

Сын: Скрикуляк Георгий Иванович

Мать ребёнка: Скрикуляк Александра Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1918 по 21.07.1928
Новоселица, Чернівецька область
Румыния
Смерть
21.07.1928
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
23.07.1928
Новоселица, Чернівецька область
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