Скрикуляк Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти21.07.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Место жительства
С 1870 по 21.07.1928
Крещение
1870
Гражданство
С 1870 по 1918
Россия
Бракосочетание
05.11.1895 ст.
Маршинцы, Чернівецька область
Работа или профессия
Около 1895
Зачисленный в ратники ополчения царанин
Рождение ребёнка
08.06.1909
Сын: Скрикуляк Георгий Иванович
Мать ребёнка: Скрикуляк Александра Ивановна
Гражданство
С 1918 по 21.07.1928
Румыния
Смерть
21.07.1928
Похороны
23.07.1928