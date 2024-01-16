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Древицкий Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1910 ст.

Жена: Древицкая Христина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Древицкий Григорий Иванович

Мать ребёнка: Древицкая Христина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Древицкая Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Древицкая Христина Александровна

Смерть
Неизвестно
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