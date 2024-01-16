Древицкий Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Древицкий Григорий Иванович
Мать ребёнка: Древицкая Христина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Древицкая Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Древицкая Христина Александровна
Смерть
Неизвестно