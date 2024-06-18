Федосья Асафова Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Асафова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Раида Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Егоров

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Егоров

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Егоров

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