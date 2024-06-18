Федосья Асафова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Раида Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Егоров
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Егоров