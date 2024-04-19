Смирнов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий

Смирнов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) ?

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
1918

Сын: Смирнов Александр

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
24.12.1926

Сын: Смирнов Павел

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.