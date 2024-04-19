Смирнов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Иван
Мать: Смирнов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) ?
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
1918
Сын: Смирнов Александр
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
24.12.1926
Сын: Смирнов Павел
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Смерть
Неизвестно