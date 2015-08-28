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Сульманов Виктор

Место рождения

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1960

Дата смерти

28.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Сульманов Пётр

Мать: Сульманова (Кузнецова) Антонина

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
?.08.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
01.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
28.08.2015
Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг после травмы головы (в драке)
Похороны
Неизвестно
Кышик, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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