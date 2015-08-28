Сульманов Виктор
Место рождения
Дата рождения1960
Дата смерти28.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Сульманов Пётр
Бракосочетание
?.08.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.2015
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг после травмы головы (в драке)
Похороны
Неизвестно