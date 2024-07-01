Бандуркина Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандуркина Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1884

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: (Бандуркина) Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Бандуркин Павел Степанович

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
10.03.1847

Сын: Бандуркин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Бандуркин Павел Степанович

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
23.03.1853

Сын: Бандуркин Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
06.10.1854

Сын: Бандуркин Филипп Степанович

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
09.05.1857

Дочь: (Бандуркина) Елена Степановна

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
08.01.1859

Дочь: (Бандуркина) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич

Смерть
08.03.1884

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