Бандуркина Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: (Бандуркина) Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Бандуркин Павел Степанович
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1847
Сын: Бандуркин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1848
Сын: Бандуркин Павел Степанович
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
23.03.1853
Сын: Бандуркин Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
06.10.1854
Сын: Бандуркин Филипп Степанович
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
09.05.1857
Дочь: (Бандуркина) Елена Степановна
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1859
Дочь: (Бандуркина) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Бандуркин Степан Яковлевич
Смерть
08.03.1884