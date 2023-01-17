Жукова (Румянцева) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1900
Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1903
Дочь: Жукова Юлия Максимовна
Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1908
Сын: Жуков Александр Максимович
Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Жукова Юлия Максимовна
Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Жукова Асенефа Максимовна
Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно