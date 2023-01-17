Жукова (Румянцева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Румянцева) Клавдия Васильевна

Жукова (Румянцева) Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Сазыкинская, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Сазыкинская, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1900

Сын: Жуков Николай Максимович

Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Дочь: Жукова Юлия Максимовна

Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Сын: Жуков Александр Максимович

Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Жукова Юлия Максимовна

Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Жукова Асенефа Максимовна

Отец ребёнка: Жуков Максим Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Максим Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close