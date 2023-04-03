Ипполитов Самсон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитов Самсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипполитов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Конон Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Иван Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Ипполитов Григорий Самсонов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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