Вершинина (Разумова) Валентина Михайловна
женский, родилась 20.02.1937, Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
ОтецРазумов Михаил Александрович15.01.1901 г.р.
МатьРазумова (Титова) Анна Александровна15.06.1900 г.р.
Супруги
Вершинин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
(Вершинина) Ирина НиколаевнаНеизвестно г.р.
(Вершинина) Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937
Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вершинина) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Вершинин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вершинина) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Вершинин Николай
Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область