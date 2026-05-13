Вершинина (Разумова) Валентина Михайловна 20.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Вершинина (Разумова) Валентина Михайловна

Автор
ЕС
Соколова Е.

женский, родилась 20.02.1937, Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Отец
Разумов Михаил Александрович15.01.1901 г.р.
Мать
Разумова (Титова) Анна Александровна15.06.1900 г.р.
Супруги
Вершинин НиколайНеизвестно г.р.
Дети
(Вершинина) Ирина НиколаевнаНеизвестно г.р.
(Вершинина) Наталья НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937

Отец: Разумов Михаил Александрович

Мать: Разумова (Титова) Анна Александровна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вершинина) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Вершинин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вершинина) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Вершинин Николай

Место жительства
Неизвестно
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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