Баннов Иван Илич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаннов Иван Илич

Баннов Иван Илич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баннов Федор Иванович

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.