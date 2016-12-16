Сутковая Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутковая Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2016

Сын: Ткачук Мирон Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.2021

Дочь: Ткачук Полина Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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