Сутковая Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.2016
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.2021
Дочь: Ткачук Полина Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности