Лапченко (Солодиенко) Прасковья (Параскева) Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
13.05.1858
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-M18C
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Лысенко (Лапченко) Феодосия Никитична
Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q32-7?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-TS93
Рождение ребёнка
27.07.1861
Сын: Лапченко Прохор Никитович
Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9C-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.02.1863
Дочь: Лапченко Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-7X47
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лапченко Адриан Никитович
Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1877
Дочь: Лапченко Пелагея Никитовна
Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ74-Y?cc=4133834
Смерть
Неизвестно