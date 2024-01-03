Лапченко (Солодиенко) Прасковья (Параскева) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапченко (Солодиенко) Прасковья (Параскева) Трофимовна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Солодиенко Трофим Яковлевич

Мать: Солодиенко (Ганзенко) Ксения Каленниковна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
13.05.1858

Муж: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-M18C
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Лысенко (Лапченко) Феодосия Никитична

Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q32-7?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-TS93
Рождение ребёнка
27.07.1861

Сын: Лапченко Прохор Никитович

Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q9C-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.02.1863

Дочь: Лапченко Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-7X47
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лапченко Адриан Никитович

Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лапченко Иов Никитович

Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.09.1877

Дочь: Лапченко Пелагея Никитовна

Отец ребёнка: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ74-Y?cc=4133834
Смерть
Неизвестно

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