Guenter (Wiens) Justina G. 22.01.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Guenter (Wiens) Justina G.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.01.1841, Республика

умерла 18.06.1874, Республика

Мать
Wiens (Gerbrand) Justina D P29.10.1821 г.р.
Отец
Wiens Gerhard04.04.1790 г.р.
Супруги
Guenter Jacob Johann23.03.1841 г.р.
Дети
Guenther, 1861 Jacob Jacob W25.03.1861 г.р.
Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W25.07.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1841

Отец: Wiens Gerhard

Мать: Wiens (Gerbrand) Justina D P

Крещение
01.06.1859

Бракосочетание
08.12.1859

Муж: Guenter Jacob Johann

Бракосочетание с: Jacob GINTER

Рождение ребёнка
25.03.1861

Сын: Guenther, 1861 Jacob Jacob W

Отец ребёнка: Guenter Jacob Johann

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
25.07.1863

Дочь: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W

Отец ребёнка: Guenter Jacob Johann

Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire

Рождение ребёнка
17.07.1866

Дочь: Elias (Ginter Guenter) Justina J W

Отец ребёнка: Guenter Jacob Johann

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
18.06.1874

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