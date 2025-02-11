Guenter (Wiens) Justina G.
женский, родилась 22.01.1841, Республика
умерла 18.06.1874, Республика
МатьWiens (Gerbrand) Justina D P29.10.1821 г.р.
ОтецWiens Gerhard04.04.1790 г.р.
Супруги
Guenter Jacob Johann23.03.1841 г.р.
Дети
Guenther, 1861 Jacob Jacob W25.03.1861 г.р.
Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W25.07.1863 г.р.Показать еще 1
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Рождение
22.01.1841
Отец: Wiens Gerhard
Крещение
01.06.1859
Бракосочетание
08.12.1859
Муж: Guenter Jacob Johann
Рождение ребёнка
25.03.1861
Сын: Guenther, 1861 Jacob Jacob W
Отец ребёнка: Guenter Jacob Johann
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1863
Дочь: Wiebe (Ginter Guenter Buhr) Katharina J W
Отец ребёнка: Guenter Jacob Johann
Schoenthal, Bergthal Colony, Yekaterinoslav Province, Russian Empire
Рождение ребёнка
17.07.1866
Дочь: Elias (Ginter Guenter) Justina J W
Отец ребёнка: Guenter Jacob Johann
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
18.06.1874