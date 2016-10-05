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Шатилов Игорь Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1972

Отец: Шатилов Федор Михайлович

Мать: Шатилова Галина Николаевна

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