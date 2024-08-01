Зикратый Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратый Кондрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зикратый Никита

Мать: Зикратая Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зикратая (Кубышка) Елена

Рождение ребёнка
17.06.1893

Дочь: (Зикратая) Агрипина

Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена

Рождение ребёнка
26.05.1897

Сын: Зикратый Макар

Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена

Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: (Зикратая) Ефросинья

Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена

Рождение ребёнка
05.12.1903

Сын: Зикратый Николай

Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена

Смерть
Неизвестно

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