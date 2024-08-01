Зикратый Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зикратый Никита
Мать: Зикратая Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зикратая (Кубышка) Елена
Рождение ребёнка
17.06.1893
Дочь: (Зикратая) Агрипина
Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена
Рождение ребёнка
26.05.1897
Сын: Зикратый Макар
Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: (Зикратая) Ефросинья
Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена
Рождение ребёнка
05.12.1903
Сын: Зикратый Николай
Мать ребёнка: Зикратая (Кубышка) Елена
Смерть
Неизвестно