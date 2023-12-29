Селивонов Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1787
Исходя из упоминая в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Селивонова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Селивонов Назар Алексеевич
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
06.10.1793 ст.
Сын: Селивонов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.
Сын: Селивонов Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Селивонова) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
До 1839
Исходя из записи о смерти жены, в которой указано, что в 1839 году она является вдовой.