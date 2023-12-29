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Селивонов Алексей Максимович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Селивонов Максим Силвестров

Мать: Селивонова (...) Евдокия Никитина

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1787

Жена: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Исходя из упоминая в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Селивонова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Селивонов Назар Алексеевич

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
06.10.1793 ст.

Сын: Селивонов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.03.1801 ст.

Сын: Селивонов Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Селивонова) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
До 1839
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из записи о смерти жены, в которой указано, что в 1839 году она является вдовой.

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