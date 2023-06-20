Поваляев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1912
Дата смерти09.04.1973
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1912
Рождение ребёнка
23.08.1934
Сын: Поваляев Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.03.1937
Сын: Поваляев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.10.1938
Сын: Поваляев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.07.1945
Дочь: Бедзиля Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.12.1950
Дочь: Валевко Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна
Смерть
09.04.1973