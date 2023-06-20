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Поваляев Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1912

Дата смерти

09.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1912

Отец: Поваляев Иван Константинович

Мать: Поваляева Евдокия Нестеровна

Рождение ребёнка
23.08.1934

Сын: Поваляев Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Поваляев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Поваляев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.07.1945

Дочь: Бедзиля Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.12.1950

Дочь: Валевко Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Поваляева Лукерья Игнатьевна

Смерть
09.04.1973
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