Кобзов Игнат Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзов Сергей Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыскова (Кобзова) Екатерина Игнатовна
Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзова) Таисия Игнатовна
Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна
Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)
Смерть
Неизвестно