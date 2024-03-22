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Кобзов Игнат Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзов Сергей Лукич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыскова (Кобзова) Екатерина Игнатовна

Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзова) Таисия Игнатовна

Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова (Кобзова) Мария Игнатовна

Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзов Егор Игнатович

Мать ребёнка: Кобзова Афелия (Хима)

Смерть
Неизвестно

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