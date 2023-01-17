Маслова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Маслов Егор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Маслова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Маслова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1946
Сын: Маслов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Сын: Маслов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Маслов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1954
Дочь: Осипова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Маслов Алексей Петрович
Нижегородская, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1979
Бракосочетание
1985