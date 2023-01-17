Маслова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Маслов Егор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Маслова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Маслова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Сын: Маслов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Сын: Маслов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Маслов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1954

Дочь: Осипова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Маслов Алексей Петрович

Нижегородская, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
1979
Бракосочетание
1985

Муж: Маслов Алексей Петрович

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