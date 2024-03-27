Харичев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харичев Сергей

Место рождения

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Харичев Иван

Мать: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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