Харичев Сергей
Место рожденияЛенинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Харичев Иван
Мать: Харичева Анна
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно