Шиверских Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверских Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Шиверских Спиридон Ильич

Отец ребёнка: Шиверских Илья Филиппович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиверских Гаврила Ильич

Отец ребёнка: Шиверских Илья Филиппович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиверских Илья Филиппович

Смерть
Неизвестно
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