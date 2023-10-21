Федор Васильев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Василий Герасимов
Мать: Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Василиса Федорова
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пятов Родион Федоров
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
1819