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Федор Васильев

Место рождения

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Василий Герасимов

Мать: Анна Семенова

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Василиса Федорова

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Пятов Родион Федоров

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
1819
Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область

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