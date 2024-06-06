Лейко (Бобр) Лидия 11.08.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко (Бобр) Лидия

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

28.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепель, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко Иван

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Журавская (Лейко) Ирина

Отец ребёнка: Лейко Иван

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
24.06.1963

Сын: Лейко Сергей

Отец ребёнка: Лейко Иван

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1970

Сын: Лейко Владимир

Отец ребёнка: Лейко Иван

Лепель, Беларусь
Смерть
28.05.1987

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