Лейко (Бобр) Лидия
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения11.08.1936
Дата смерти28.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Лепель, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейко Иван
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Журавская (Лейко) Ирина
Отец ребёнка: Лейко Иван
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
24.06.1963
Сын: Лейко Сергей
Отец ребёнка: Лейко Иван
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1970
Сын: Лейко Владимир
Отец ребёнка: Лейко Иван
Лепель, Беларусь
Смерть
28.05.1987