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Косарев Василий Клементьевич

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Место рождения

Екимкова, Касевская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екимкова, Касевская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Анна Фалалеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Гаврил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Екимкова, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Екимкова, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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