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Добряков Василий Прокофьев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1834

Отец: Добряков Прокофий Родионов

Мать: Добрякова Евдокия Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.01.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - Онаго ж села казенный крестьянин Михаил Васильев Шишев; воспреемницы - после отданного в некроты казеннаго крестьянина Федора Федорова Митрева жена его Ксения Алексева | Казанская церков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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