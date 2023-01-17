Добряков Василий Прокофьев
Место рождения
Дата рождения28.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1834
Крещение
29.01.1834
воспреемник - Онаго ж села казенный крестьянин Михаил Васильев Шишев; воспреемницы - после отданного в некроты казеннаго крестьянина Федора Федорова Митрева жена его Ксения Алексева | Казанская церков... Показать все
Смерть
Неизвестно