Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна
Место рожденияРесп. Беларусь
Дата рождения11.12.1906
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1906
Отец: Пржевальский Станислав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1931
Рождение ребёнка
04.09.1933
Рождение ребёнка
26.11.1939
Рождение ребёнка
09.03.1942
Рождение ребёнка
15.11.1947