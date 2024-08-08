Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пржевальская (Мацкевич) Розалия Станиславовна

Место рождения

Респ. Беларусь

Дата рождения

11.12.1906

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1906

Отец: Пржевальский Станислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацкевич Фома Иосифович

Рождение ребёнка
04.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацкевич Фома Иосифович

Рождение ребёнка
26.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацкевич Фома Иосифович

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацкевич Фома Иосифович

Рождение ребёнка
15.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацкевич Фома Иосифович

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