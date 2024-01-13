Рогалева (Кукова) Диана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1991
Отец: Куков Олег Исрапилович
Мать: Кукова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогалев Савелий Артемович
Отец ребёнка: Рогалев Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогалев Артем
Рождение ребёнка
19.01.2024
Дочь: Рогалева Злата Артемовна
Отец ребёнка: Рогалев Артем