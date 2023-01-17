Фаддиев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Фаддиев Петр Никитич
Мать ребёнка: Аксинья(?) Екимовна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Аксинья(?) Екимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья(?) Екимовна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область