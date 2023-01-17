Фаддиев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаддиев Никита

Фаддиев Никита

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Фаддиев Петр Никитич

Мать ребёнка: Аксинья(?) Екимовна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Фаддиев Андрей Никитич

Мать ребёнка: Аксинья(?) Екимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья(?) Екимовна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close