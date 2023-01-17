Елютина Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1849
Отец: Елютин Михаил Ионович
Мать: Татьяна Ивановна
Крещение
31.07.1849
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
крещен 31 июля в с. Пехлец Ряжского у.; восприемники: Николай Иванович Бибиков и девица Варвара Ивановна Е.
Смерть
Неизвестно