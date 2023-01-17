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Елютина Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1849

Отец: Елютин Михаил Ионович

Мать: Татьяна Ивановна

Крещение
31.07.1849
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
крещен 31 июля в с. Пехлец Ряжского у.; восприемники: Николай Иванович Бибиков и девица Варвара Ивановна Е.
Смерть
Неизвестно
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