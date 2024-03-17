Зайцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2008
Похороны
Неизвестно

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