Назарова Серафима Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1871
Сын: Назаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1873
Сын: Назаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Назаров Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно