Назарова Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Серафима Михайловна

Назарова Серафима Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Назаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Васильевич

Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1873

Сын: Назаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Васильевич

Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Назаров Николай Васильевич

Курмыш, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close