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Сергиева Афанасья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сергиев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сергиев Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиев Гаврил Савельевич

Смерть
Неизвестно
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