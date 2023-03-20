Сергиева Афанасья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сергиев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сергиев Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Сергиев Гаврил Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно