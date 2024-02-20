Симонов Федосей Епимахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Федосей Епимахович

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.02.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Симонов Епимах Саввич

Мать: Симонова Матрона

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Симонов Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Симонов Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Симонов Семен Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Симонов Кондрат Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Егор Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
31.03.1859

Сын: Георгий Федосеевич

Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Симонова Александра Филипповна

Казанско-Богородицкая церковь с.Можга м/к-1862г, кадр-102,лист-103,зап-36, ЦГА РУ, Ф - 235-2-5
Рождение ребёнка
21.08.1862

Сын: Симонов Авраам Иванович

Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Елена Амвросиевна

Смерть
09.02.1882
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
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