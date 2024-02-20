Симонов Федосей Епимахович
Место рожденияРоссия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Дата рождения1817
Дата смерти09.02.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1817
Отец: Симонов Епимах Саввич
Мать: Симонова Матрона
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Симонов Михаил Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Симонов Кондрат Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Егор Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
31.03.1859
Сын: Георгий Федосеевич
Мать ребёнка: Симонова Елена Амвросиевна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
07.02.1862
Казанско-Богородицкая церковь с.Можга м/к-1862г, кадр-102,лист-103,зап-36, ЦГА РУ, Ф - 235-2-5
Рождение ребёнка
21.08.1862
Мать ребёнка: Симонова Александра Филипповна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1882
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /