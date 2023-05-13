Степан Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Агап Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Степановна
Мать ребёнка: Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Елена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Гавриловна
Смерть
Неизвестно