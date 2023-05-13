Степан Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Агапович

Степан Агапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Агап Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Степановна

Мать ребёнка: Елена Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close