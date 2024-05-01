(Вовк) Ульяна Лукинична
Место рожденияВишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вовк Лука Григорьевич
Мать: Вовк Пелагея
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Лубны, Полтавская область