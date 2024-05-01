(Вовк) Ульяна Лукинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Вовк) Ульяна Лукинична

Место рождения

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1860 и 1870 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Вовк Лука Григорьевич

Мать: Вовк Пелагея

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Лубны, Полтавская область

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