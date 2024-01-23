Веретенников Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияС 1903 по 1904
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1903 по 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1939
Сын: Веретенников Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Веретенникова Пелагея Ивановна
Смерть
1942
Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: д. Б. Груздовник Знаменский с/с Дата выбытия: __.01.1943 Причина выбытия: пропал без вести