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Веретенников Александр Николаевич

Место рождения

Арланбинской, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1903 по 1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1903 по 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Арланбинской, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1939

Сын: Веретенников Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Веретенникова Пелагея Ивановна

Арланбинской, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1942
Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: д. Б. Груздовник Знаменский с/с Дата выбытия: __.01.1943 Причина выбытия: пропал без вести

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