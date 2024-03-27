(Нигматова) Райхана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Хуснутдинов Тажетдин
Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Хусниев Хасанзян
Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)
Смерть
Неизвестно