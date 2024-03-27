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(Нигматова) Райхана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хуснутдинов Гыймадетдин

Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хуснутдинов Фасхетдин

Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Рождение ребёнка
1853

Сын: Хуснутдинов Тажетдин

Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Сын: Хуснутдинов Сиражетдин

Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Хусниев Хасанзян

Отец ребёнка: Ишмеев Хусяин (Хусни)

Смерть
Неизвестно

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