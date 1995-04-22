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(Шеметова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1952

Отец: Шеметов Николай Никифорович

Мать: Шеметова Полина Яковлевна

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