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(Шеметова) Людмила Николаевна
(Шеметова) Людмила Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1952
Пол
Женский
Отец
Шеметов Николай Никифорович
1925 г.р.
Мать
Шеметова (Костенко) Полина (Пелагея) Яковлевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1952
Отец:
Шеметов Николай Никифорович
Мать:
Шеметова Полина Яковлевна
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